بسبب كورونا.. مستقبل وطن يتكفل بـ500 أسرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن عادل ناصر، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، عن دعمه لـ500 أسرة من أهالي محافظة الجيزة ممن تضروا من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة كورونا.
وقال ناصر، في بيان، اليوم الخميس، إن المبادرة تأتي استجابة لتحدي الأحزاب التي أطلقها المهندس معتز الدريملي، أمين عام حزب حماة وطن بالجيزة، بشأن مساعدة الفئات الأكثر تضررًا بالإجراءت التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.
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