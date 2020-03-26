"المنظر كان مخيفًا".. "نقل النواب" تعلق على ازدحام المترو بالركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالحرص الدائم والمستمر من الحكومة على صحة وسلامة المواطنين خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بكل مؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب "زين الدين" في بيان اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لزيادة عدد القطارات بمترو الأنفاق لتقليل زمن التقاطر بينهم منعًا للتكدس بالمحطات وداخل قطارات مترو الأنفاق نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وخوفًا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس بين المواطنين، مؤكدًا أن منظر تكدس الركاب داخل محطات المترو وعرباته كان مخيفًا للغاية ولا بد من إيجاد حل جذري لهذه الأزمة حتى لا يتكرر هذا المشهد.

كما ناشد زين، أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة بتقديم موعد انصراف العاملين بها في أوقات مبكرة قبل اقتراب ساعات حظر التجوال؛ لمنع تكدس الموظفين والعمال داخل مترو الأنفاق.​