السيسي يحيل مستشارا بمجلس الدولة إلى المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 127 لسنة 2020، بإحالة المستشار عصام الدين علي حسين كحيلة، نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.

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