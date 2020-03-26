مصر | تأجيل مرافعة دفاع متهمي "اقتحام قسم العرب" لـ18 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة دفاع متهمي "اقتحام قسم العرب" لـ18 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، تأجيلا إداريًا لجلسة 18 أبريل المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.

وقالت: إن الغرض من التشكيل، ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.

وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة. Advertisements وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، إداريًا لجلسة 29 أبريل المقبل. كان ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، المحامين ووكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامي الأصيل، طلبوا انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التي لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة، التي أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه. وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد جمال الخولي، وأمانة سر شريف محمد، ووائل عبد المقصود.