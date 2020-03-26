أخبار مصر | في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن الملك فؤاد الأول

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لا أحد ينكر إنجازات وأحداث شهدتها مصر في العصر الملكي، كما شهدت أيضا الإخفاقات، ذلك الحكم الملكي الذي سيطر على مصر لسنوات طويلة، فشارك بعض الملوك ومن بينهم فؤاد الأول في بناء عددًا من المؤسسات التي أصبحت الآن لها شأن كبير، وساعدتها في وقتها على أن تقدم خدمات حقيقة للمصريين، الملك فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر لسنوات استطاع خلالها أن يضع بصمته.

نبذة عن حياة الملك فؤاد الأول

ولد الملك فؤاد الأول وهو ابن الخديوي إسماعيل في 25 مارس 1868، الذي جاء سلطانا على مصر من ١٩١٧ إلى ١٩٢٢، ثم غير اللقب وأصبح ينادى بملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور، منذ إعلان استقلال مصر في 12 مارس 1922.

دراسته

في السابعة من عمره دخل الملك فؤاد الأول المدرسة الخاصة في قصر عابدين، التي كان أنشأها والده لتعليم أبنائه، واستمر بها ثلاث سنوات، وأتقن خلالها مبادئ العلوم والتربية العالية، وبعد نفي والده الخديوي إسماعيل سنة ١٨٧٩ صحبه معه إلى منفى في إيطاليا، والتحق هناك بالمدرسة الإعدادية الملكية في مدينة تورينو الإيطالية، التي استمر بها حتى أتم دراسته، ثم انتقل إلى تورينو الحربية، وحصل على رتبة ملازم في الجيش الإيطالي، وألحق بالفرقة الثالثة عشرة (مدفعية الميدان).

حكمه على مصر