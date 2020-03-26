أخبار مصر | برلماني يطالب بمعاقبة المتاجرين بالأزمات عبر السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمعاقبة المتاجرين بالأزمات عبر السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إنه يؤيد تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية، إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها، وأن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين.

وأضاف "حسين" في بيان اليوم الخميس، أنه مع ما ذهب إليه وزير الأوقاف، من ضرورة تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات.

وتابع أن ما بثته إحدى فضائيات قنوات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من تركيا ضد مصر، عن شعب بورسعيد وتجاوبه مع الداعين للفوضى والنزول للشوارع، لا أساس له من الصحة. وأوضح أن التاريخ والواقع أكدا للرأي العام المصري أن الشعب البورسعيدي الباسل، دائما يتقدم الصفوف في الدفاع عن الدولة المصرية والوقوف صفًا واحدًا خلف القائد البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن شعب بورسعيد دائما يقدم التضحيات مهما كانت من أجل مساندة ودعم الدولة ولإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا. وأعرب عن ثقته الكاملة بأن الله عز وجل سوف يحقق الانتصار لمصر قيادة وحكومة وشعبا لتخرج من هذه الأزمة العالمية وفي القريب العاجل خاصة بعد الإجراءات والتدابير الحاسمة التي اتخذتها الحكومة والتي أكدت فيها للشعب أنها قامت بدورها بكل احترافية ومهنية ونجحت بدرجة امتياز في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

ونوه بأن الكرة الآن، أصحبت في ملعب الشعب العظيم الذي كان ولأول مرة في تاريخه يطالب من قائده وحكومته فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا بل فرض الحظر على نفسه، قبل أن يصدر القرار من دولته فتحية قلبية لهذا الشعب الذي يبهر العالم كله في وقت الأزمات التي تتعرض لها مصر.