أخبار مصر | التعليم تتابع مع المديريات التعليمية تفعيل قنواتهم على "يوتيوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تتابع مع المديريات التعليمية تفعيل قنواتهم على "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعطى توجيهات وتعليمات لجميع المديريات التعليمية بتفعيل قنواتهم على موقع "يوتيوب" حتى يتمكنوا من بث فيديوهات للمعلمين، يقوم المعلمين من خلالها بشرح دروس للطلاب فى جميع المراحل الدراسية.

وأضافت المصادر إلى "الخليج 365"، أن مكتب وزير التربية والتعليم طلب من المديريات تقارير يومية عن هذا الشأن، على أن ينتهى كل المديريات التعليمية من تفعيل القنوات الخاصة بها على "يوتيوب" خلال الشهر الجارى وذلك لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل فى ظل تعليق الدراسة.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بصدد الإعلان عن قرارات هامة اليوم تخص طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي (تعليم فنى).

وناشد محمد مجاهد أولياء الأمور من خلال موقع "الخليج 365" بعدم الانسياق وراء أى أخبار غير صادرة رسميًا عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه يتم تكثيف التعليم عن بعد من أجل مصلحة الطلاب.

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

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وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.org

وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".