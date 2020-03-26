أخبار مصر | تعقيم محور قوص على النيل ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيم محور قوص على النيل ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة النقل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في الهيئات والشركات التابعة كافة، وفي وسائل النقل والمواصلات ومواقع المشروعات المختلفة.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، تعقيم وتطهير موقع مشروع محور قوص على النيل، وما يحيط به.

وفيما يلي نقدم أبرز معلومات عن محور قوص على النيل: - محور قوص على النيل بطول 19 كم وعرض 21 مترا.

- المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص.

- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1350 مليون جنيه.

- يتكون محـور قوص من 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر.

- يشمل المحور رصيف للمشاه بعرض 2.30 متر لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 متر.

- يتكون المحور من 27 عملا صنـاعيا (14 كوبري – 13 نفقا).

- المحور به 6 كبارٍ رئيسية.

- يتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

- بدأ تنفيذ مشروع محور قوص عام 2018.

- مستهدف انتهاء تنفيذ المشروع عام 2021.