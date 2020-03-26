أخبار مصر | تعقيم محور قوص على النيل ضد كورونا

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تواصل وزارة النقل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في الهيئات والشركات التابعة كافة، وفي وسائل النقل والمواصلات ومواقع المشروعات المختلفة.
وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، تعقيم وتطهير موقع مشروع محور قوص على النيل، وما يحيط به.
وفيما يلي نقدم أبرز معلومات عن محور قوص على النيل:
- محور قوص على النيل بطول 19 كم وعرض 21 مترا.
- المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص.
- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1350 مليون جنيه.
- يتكون محـور قوص من 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر.
- يشمل المحور رصيف للمشاه بعرض 2.30 متر لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 متر.
- يتكون المحور من 27 عملا صنـاعيا (14 كوبري – 13 نفقا).
- المحور به 6 كبارٍ رئيسية.
- يتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.
- بدأ تنفيذ مشروع محور قوص عام 2018.
- مستهدف انتهاء تنفيذ المشروع عام 2021.
- تم الانتهاء من تنفيذ أعمال بنسبة 60.19%.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس الوزراء، عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي:
1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين
وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.
2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
القرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة.
4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".
5- تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.
6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية.
7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات.
8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.
9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.
10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.
غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.
11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها