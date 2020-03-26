أخبار مصر | النقل تعلن تعقيم محطة عدلي منصور ضد كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تعلن تعقيم محطة عدلي منصور ضد كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمواجهة فيروس كرونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي ووسائل النقل والمواصلات وفي مواقع المشروعات المختلفة.

وأعلنت الوزارة، وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، عن قيامها بتعقيم محطة عدلي منصور - تحت الإنشاء - إحدى المحطات الكبرى ضمن مشروع القطار الكهربائي (السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان ).

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

Advertisements

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.

6 غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية.

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات.

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.

غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.

11-الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها