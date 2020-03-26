أخبار مصر | وزير القوى العاملة يوجه بالكشف على جميع العاملين بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يوجه بالكشف على جميع العاملين بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك من خلال الكشف على جميع العاملين بديوان عام الوزارة .

وشدد وزير القوي العاملة، وفقا لبيان صحفي اليوم، علي أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقوي العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة، مشيرا إلي أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم إتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

كما تم تعقيم جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة بجانب تعقيم السيارات الخاصة بالموظفين داخل الديوان .

Advertisements

وفي ذات الإطار، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أكد تقرير المستشار العمالي بالعراق أنه لا توجد أية إصابات بين المصريين بفيروس كورونا، في حين أشارت وزارة الصحة بغداد أنه يوجد 50 إصابة من جنسيات مختلفة، و ٤ حالات وفاة ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ٣١٦ والوفيات إلى ٢٧ وتماثل ٧٥ حالة للشفاء ولا توجد إصابات بين المصريين.

ومن جانبه قال المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أن ووزارة الخارجية بالمملكة، تتيح لأصحاب الأعمال الذين أصدروا لعمالتهم تأشيرات خروج نهائي ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد، وانتهت مدة صلاحية إقامتهم إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من خلال منصة خدمات "ابشر أعمال ومقيم" إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجوازات.

وأشار الملحق بميلانو - إيطاليا، مجدي حسنين إلي أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أصدر مرسوما بأن تتراوح غرامة السير بالطريق من ٤٠٠ إلي ٣٠٠٠ يورو بعد أن دخل قراره في هذ الخصوص حيز التنفيذ، الذي يمنع الخروج نهائيا من المنازل.

ونوه إلي أن وزارة الصحة الإيطالية كشفت عن أن إجمالي المصابين بلغ ٥٤٠٣٠ ، وحالات الشفاء ٨٣٢٦ ، والوفاة ٦٨٢٠ شخصاً.