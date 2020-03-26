شكرا لقرائتكم خبر عن قطع إجازته لمتابعة «حظر التجوال».. كواليس إيقاف رئيس «القصير» في كمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، تفاصيل واقعة إيقافه في كمين رأس غارب، مساء الأربعاء، في أول يوم من تطبيق قرار رئيس الوزراء بحظر التجوال في أنحاء البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال «البدري» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إنه «فور علمي بقرار فرض حظر التجوال قطعت إجازتي من واقع مسؤوليتي لمتابعة تطبيق قرار الحظر بالمدينة»، مشيرًا إلى أنه «عند كمين رأس غارب تم إيقاف سيارتي مثل باقي السيارات، والتزمت خاصة أنني رجل دولة، وكان الضباط بالكمين يباشرون عملهم وينفذون التعليمات، والضابط طلب مديره الذي حضر مشكورًا ورحب بي، وطلب مني الانتظار لمخاطبة اللواء مدير الأمن، فقمت بدوري بالاتصال بمحافظ البحر الأحمر، الذي أمهلني دقيقتين، وتم إنهاء الموضوع بكل سلاسة».

وأضاف: «كل كمين في الطريق يتم سؤالي مثل أي مواطن، وبمجرد معرفتهم بشخصي يتم السماح لي بالمرور دون أدنى مشكلة»، مؤكدًا: «نحن مع تطبيق قرار الحظر، لأنه في النهاية يخدم المواطن للحد من انتشار فيروس كورونا».

وأكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، أن «الأمر استغرق دقائق قليلة، وأنا الآن أمارس عملي من مكتبي بالقصير».