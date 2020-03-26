شكرا لقرائتكم خبر عن «نظافة الإسكندرية» تطالب بتسهيل مهمة العاملين بالشركة خلال «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، المسؤولة عن نظافة الإسكندرية، توجيهاته لجميع العاملين بضرورة التواجد بجميع الشوارع لأداء الأعمال المكلفين بها، ومعاونة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية خلال تلك الفترة، كما وجه أيضًا بضرورة التحلي بكافة وسائل الحيطة والحذر أثناء فترات العمل.

وأضاف «الخولي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «الشركة تقوم بخدمة عامة يصعب توقفها تحت أي ظرف من الظروف، وإلا تحولت شوارع الإسكندرية إلى مقالب للقمامه يترتب عليها انتشار الأمراض وكوارث بيئية لن يتحمل تبعتها أحد»، مناشدًا الجهات المعنية تسهيل مهمة جميع العاملين بالشركة خلال أوقات حظر التجوال.

كانت شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة العامة بالمحافظة تباشر أعمالها في جميع شوارع الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتي برج العرب غربًا، وباشر العاملين أعمال نظافة المدينة طبقا لتوجيهات المحافظ، وخلال فترة الحظر واجهت بعض فرق العمل بعض الصعوبات للتنقل من مكان إلى آخر، وكذلك بعض الصعوبات في الأكمنة الرئيسية الخاصة بالدخول والخروج من المحافظة، حيث أن بعض عمال الشركة «مغتربون» من المحافظات المجاورة، إلا أن هناك بعض المناطق الأخرى شهدت تيسرات كبيرة للعاملين، ومسئولي متابعة الأعمال الميدانية من قبل رجال الأمن بالإسكندرية.