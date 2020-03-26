شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: دخول «برج كفر الدوار» الخدمة ضمن تطوير نظم إشارات السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج كفر الدوار الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد «القاهرة- الإسكندرية» بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «تاليس» الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL».

وأوضح «الوزير» في تصريحات صحفية، الخميس، أن المشروع يتكون من ١٩ برج رئيسي، و١٤ برج ثانوي، و80 مزلقان، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74%، وتم حتى الآن دخول عدد ٨ برج رئيسي الخدمة وهي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور- كفرالدوار)، و٨ برج ثانوي، و٣٩ مزلقان الخدمة، لافتًا إلى أن برج كفر الدوار يتحكم في ٤٤ سيمافور ضوئي، وعدد ٥ مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا، وعدد ٢٣ موتور تحويلة.

برج كفر الدوار

برج كفر الدوار

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفًا أن تحديث والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي «سيمافور» في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مشيرًا إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.