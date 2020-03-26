شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري باعتبار مشروع إقامة محطة «صرف صحي» من «المنفعة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 13، اليوم الخميس، قرار لرئيس مجلس الوزراء، رقم 586 لسنة 2020، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بناحية كفر النخلة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة.

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