شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 13، اليوم الخميس، 4 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي. وشملت القرارات، قرار رقم 334 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/5/2019. Advertisements وقرار رقم 641 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019. وقرار رقم 660 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019. وقرار رقم 127 لسنة 2020، بإحالة المستشار عصام الدين على حسين كحيلة، نائب رئيس بمجلس الدولة إلى المعاش.

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