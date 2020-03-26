شكرا لقرائتكم خبر عن الجائزة «شحن رصيد».. إطلاق أول مسابقة كاريكاتير للتوعية بـ«كورونا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، أول مسابقة كاريكاتيرية على مستوى الجمهورية للتوعية بفيروس «كوفيد 19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، وحددت التخصصات الفنية المتنافس عليها بين المشاركين على أن تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم من لجنة محايدة تحت شعار «الزم بيتك.. اعرض موهبتك».

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن الهدف من المسابقة الفنية هو تنمية المهارات واكتشاف المواهب لدى المشاركين من فئات الطلائع والشباب والرواد خلال فترة غلق مراكز الشباب تنفيذاً لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الصدد، اتساقاً مع خطط الدولة في مواجهة الفيروس بتدابير احترازية من بينها غلق أماكن التجمعات لا سيما المراكز الشبابية والأندية الشعبية على مستوى المحافظات.

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وأوضحت«الشريف» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه لأول مرة يستعرض المشاركين مواهبهم وتقديم أنشطتهم الإبداعية من منازلهم حيث تقع المسابقة في 5 قوالب فنية هي (الرسم والغناء بدون موسيقى وعزف الموسيقى والمهارات الرياضية والمهارات الخاصة)، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم وضعت شروطاً وضوابطاً للمسابقة تتضمن أن يتم تصوير أداء الموهبة وارسال مقطع الفيديو عن طريق تطبيق الواتساب على رقم محدد وألا تزيد مدة مقطع الفيديو عن 180 ثانية (3 دقائق) .

وأشارت إلى أنه سيتم تقييم المواهب وعرض أفضل 10 مواهب مشاركة في كل مرحلة سنية لكل مجال على صفحة المديرية الاليكترونية على أن يتم اختيار صاحبي المركزين الأول والثانى عن طريق لجنة تحكيم محايدة ومتخصصة واختيار المركز الثالث عن طريق التصويت الحر المباشر للجمهور على موقع المديرية الاليكتروني، لافتة إلى أنه نظراً لحظر التجمعات ستكون الجائزة عبارة عن «شحن رصيد» يحول على رقم هاتف الفائز وشهادة تقدير تقدم أونلاين.

وقالت وكيل الوزارة أن المسابقة تقل في 3 مراحل سنية هي مرحلة الطلائع حتى عمر 18 سنة ومرحلة الشباب من 18 عام وحتى سن 35 ومرحلة الرواد وهي فوق 35 عاما.