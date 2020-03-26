شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ200 مليون دولار (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم ٣٣٤ لسنة ۲۰۱۹، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ۲۰۰ مليون دولار والموقع بتاریخ ٢٠١٩/٥/٥. نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس.

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