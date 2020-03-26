شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإحالة المستشار عصام الدين كحيلة إلى المعاش (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢٠، بإحالة المستشار عصام الدين على حسين كحيلة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس.