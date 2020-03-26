شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرانس» منعًا للاختلاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بخاصية الفيديو كونفرانس، منعًا للاختلاط.

وأوضح يونس، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.