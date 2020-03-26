شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرانس» منعًا للاختلاط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بخاصية الفيديو كونفرانس، منعًا للاختلاط.
وأوضح يونس، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر «الفيديو كونفرانس» منعًا للاختلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.