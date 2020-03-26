اليوم.. عرض "عروستي" للأطفال وحفل "عمر خيرت" على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تقدم قناة وزارة الثقافة عبر الإنترنت، في الساعة السادسة مساء اليوم، عرض الأطفال "عروستي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين ومن إخراج محمد نور ويقوم بأداء التمثيل الصوتي والغناء النجم أحمد السقا.
ويلي ذلك حفل للموسيقار عمر خيرت يتضمن مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها (العرافة - العطور الساحرة - هي دي الحياة – خلي بالك من عقلك - في هويد الليل - مسألة مبدأ 2 - تيمة حب - زي الهوا – الداعية - فيها حاجة حلوة - إعدام ميت - الخواجة عبد - جيران الهنا - عفوًا أيها القانون - النوم في العسل – مافيا - عارفة - قضية عم أحمد - أنت المصري - البخيل وأنا – 100 سنة سينما).
ويأتي ذلك في إطار عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي انطلقت منذ يومين.
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