قائمة بأعدادهم.. "السياحة" تبحث مصير رواتب العاملين بالشركات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة شركات السياحة، بحث طرق مساعدة الشركات في سداد رواتب العاملين بالقطاع خلال فترة توقف النشاط السياحي بسبب فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على بحث السبل لدعم الشركات ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها في ظل الظروف الحالية، بشأن توقف النشاط السياحي نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الغرفة -في منشور رسمي- أعضائها من الشركات بإعداد كشوف بيانات عن العاملين لديها المؤمن عليهم وإرسالها للغرفة.

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وشددت على ضرورة سرعة موافاة الغرفة بعدد العاملين في الشركة المؤمن عليهم، وإجمالي قيمة رواتبهم الشهرية، وذلك في موعد أقصاه اليوم الخميس.

وأشارت الغرفة، إلى أنها بصدد التواصل مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة تفعيل ذلك، مؤكدة أن البيانات المطلوبة ترسل إليهم حتى يتسنى دراسة الموقف معهم.

وأبلغت الغرف السياحية الخمس، أعضائها بتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات في تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة.​