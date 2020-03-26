بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الغربية" لتنفيذ مشروعات تنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الغربية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة..

وأوضح العصار، أن الهدف من توقيع البروتوكول التعاون هو تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة الغربية بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضي (البوريفاج - المرور القديمة – الدلنجات - قرية كتامة)، لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية، عبر إنشاء فنادق خمس نجوم وجراج متعدد الطوابق ومجمع مطاعم وحدائق ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث وإنشاء مصنع تدوير مخلفات، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وأكد العصار، حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

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وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن التعاون بين الوزارة ومحافظة الغربية سيحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد امتدادًا للتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات صناعية وإمكانيات وخبرات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف محافظ الغربية، أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

قال المحافظ، إنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار عقد اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة، وتحديد أولويات وأوجه تعزيز التعاون، إلى جانب أهمية قيام الوفود الفنية بالزيارات الميدانية للأراضي المزمع إقامة المشروعات بها في المحافظة لتحديد آليات التطوير على أرض الواقع، والعمل أولاً بأول على تلافي أية ملاحظات قد تطرأ.​