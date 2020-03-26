"التوعية أهم".. كورونا يوحد نشاط الأحزاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وحد فيروس كورونا المستجد نشاط جميع الأحزاب السياسية في مصر، حيث سرعان ما استبدلت نشاطها السياسي، واهتمت بالشق المجتمعي عبر بندوات توعية وحملات داعمة لشعار "خليك في البيت"، بالإضافة لتوفير عدد من الأدوات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والاشتراك في تطهير بعض الأماكن والمباني الحيوية.

وأجرى حزب مستقبل وطن جولات تطهير وحملات توعية في هذا الصدد كان آخرها حملة تطهير بمحافظة أسيوط بالمواد المطهرة، طبقًا للنسب القياسية، في ضوء تعليمات وزارة الصحة والسكان، والتجهز بكافة سبل الوقاية الشخصية لأفراد الحملة.

ووزعت فرق التعقيم والتطهير، كميات من المواد المطهرة، وأدوات الوقاية الشخصية، من الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين بحي شرق، وعلى كل من يتطلب عملهم التواجد بالشوارع، وذلك بالتزامن مع حملة توعية للمواطنين المتواجدين في محيط عملية التطهير، بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه..

واستكمالًا لحملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والخاصة، بمحافظة أسيوط، نفذت أمانة ذوي الإعاقة بأسيوط، أعمال تعقيم وتطهير لمدارس الأمل للصم والبكم، بمختلف مراحلها بمدينة أسيوط.

كان المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

حزب الوفد هو الآخر أطلق حملة "إغاثة" لتوعية المواطنين بفيروس كورونا وتأتي من منطلق الواجب الوطني لدعم الدولة المصرية والوطن والمواطن.

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وأشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، إلى أن الأحزاب السياسية لها دور مهم في الوقوف إلى جوار الدولة والوطن والمواطن عندما نكون أمام أزمة.

وأوضح أبوشقة، أن الوفد أطلق الحملة من خلال لجنة تضم نخبة من كبار الأطباء من أعضاء اللجنة الصحية بالوفد التي يرأسها الدكتور محمد نصر، من كبار أطباء القلب في مصر.

وأكد أن الحملة ستكون في جميع المحافظات بشكل مكثف لتوعية المواطنين، ما يؤكد أن هذا الحزب كان وسيظل سندًا وعضدًا للدولة والوطن والمواطن.

في السياق ذاته جاءت فاعليات حزب الحرية المصري برئاسة النائب صلاح حسب الله، بإطلاقه حملة "احمي نفسك.. احمي بلدك" التي أطلقتها الأمانة المركزية بالحزب، من أجل التوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت حملة الحزب تطهير وتعقيم الحدائق والشوارع وأماكن التجمعات، والمنشآت العامة، ودور العبادة، كما تم تطهير وتعقيم ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك نظرًا لصرف المرتبات والمعاشات وتعامل عدد كبير من المواطنين عليها.

وبحسب بيان رسمي عن الحزب، تم خلال الحملة توزيع عدد من أكياس الجيل المعقمة، يمتد مفعولها إلى 4 ساعات على كل مواطن قبل تعامله مع الماكينة نفسها، في إطار حملة الحفاظ على المواطن والتقليص والحد من انتشار الفيروس