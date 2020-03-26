اعترافات تاجر متهم باحتكار مستلزمات طبية: طمعت في الربح السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أدلى تاجر متهم بحجب مستلزمات طبية عن السوق لبيعها أزيد من سعرها الرسمي، باعترافات تفصيلية أمام نيابة.

وكان ضباط مباحث القاهرة تمكنوا من ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية وبحوزته 8500 عبوة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

Advertisements

واعترف المتهم في التحقيقات أنه قرر حجب المستلزمات الطبية (كمامة وجوانتي) عن طرحها في الأسواق لبيعها أزيد من الشعر الرسمي استغلالا لإقبال المواطنين عليها.

وأضاف أنه اشتى كميات كبيرة من تاجر آخر مجهولة المصدر لخفض التكلفة وتحقيق الربح السريع.

وقرر قاضي المعارضات اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.