حبس سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي "وقت الحظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب--صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس سائق تريلا 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بصدم عدد من السيارات كانت متوقفة في كمين على الطريق الدائري الإقليمي بالصف بمحافظة الجيزة وقت الحظر.

أسفر الحادث عن مصرع 16 متوفيا و15 مصابًا، ونسبت له النيابة بتهمة القتل الخطأ والشروع في القتل.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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تحريات ومعاينة رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، توصلت إلى أن "تريلا" اصطدمت بـ14 سيارة متوقفى على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع 16 شخصا، وأصيب 15 آخرين حالة بعضهم حرجة.

استعانت فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات حديثة لاستخراج جثامين ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي جنوب المحافظة.

ويعمد رجال الإنقاذ إلى قص الحديد الخاص بهياكل السيارات لانتشال الجثامين العالقة، في الوقت الذي نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مشرحة مستشفيي حلوان والصف المركزي.

مصدر أمني مسؤول وصف المشهد المروع قائلا "سيارات الميكروباص اتعجنت.. بنحاول نخرج الجثث سليمة" مشيرا إلى أن سرعة الـ"تريلا" تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا.