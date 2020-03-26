دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بأتوبيس في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة، وعلى الغور تم الدفع بـ سيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
ورجحت التحريات الأولية لمكان الحريق أن يكون سبب اشتعال النيران حدوث ماس كهربائي، جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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