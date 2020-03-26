أخبار مصر | وزير النقل: دخول برج كفر الدوار والمنطقة الأوتوماتيكية إلى الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: دخول برج كفر الدوار والمنطقة الأوتوماتيكية إلى الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج كفر الدوار الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL وبطول 208 كم.

وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و١٤ برج ثانوي و80 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74% وتم حتى الآن دخول عدد ٨ برج رئيسي الخمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار) و٨ برج ثانوي و٣٩ مزلقان الخدمة.

ولفت الوزير، إلى أن برج كفر الدوار يتحكم في عمل ٤٤ سيمافور ضوئي وعدد ٥ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا وعدد ٢٣ موتور تحويلة، مشيرا إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان.

وأكد الوزير، أن تحديث الاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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وأضاف الوزير، أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وكان قد أعلن وزير النقل في يوم 20 مارس الجاري دخول برجي طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الاتصالات والإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL وبطول 208 كم.

و يتكون المشروع من (١٩ برج رئيسي و١٤ برج ثانوي و80 مزلقان) وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 74% وتم حتى الآن دخول عدد ٧ برج رئيسي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور ) و3 برج ثانوي و34 مزلقان الخدمة.

وأشار إلى أن برج طوخ يتحكم في عدد 39 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا وعدد 24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور في عدد 26 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا وعدد 20 موتور تحويلة، مشيرا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان.