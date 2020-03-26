مصر | مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والصحراوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية صباح اليوم الخميس، على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وأكد مدير المرور، ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا: الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28

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بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 23

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

العريش: الصغرى 14 والعظمى 24

رفح: الصغرى 13 والعظمى 23

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 28

نخل: الصغرى 11 والعظمى 26

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 24

طابا: الصغرى 17 والعظمى 23

كاترين: الصغرى 10 والعظمى 18

الطور: الصغرى 19 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 16 والعظمى 31

أسيوط: الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 16 والعظمى 33

قنا: الصغرى 16 والعظمى 35

الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 20 والعظمى 37

أبوسمبل: الصغرى 21 والعظمى 38

الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29.