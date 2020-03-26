شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: موظفو الوزارة أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية مثل الأطباء والممرضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمصريين الوطنيين الشرفاء من رجال وزارة الأوقاف والأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال القوات المسلحة والشرطة وكل من يبذل جهدًا صادقًا ويقف إلى جانب وطنه، لا سيما وقت الشدائد والأزمات، مطالبا بالالتزام بتعليمات الدولة والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، الخميس: «لقد أثبت العاملون بالوزارة تفانيهم في العمل وإخلاصهم وأنهم على قدر المسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على أعناقهم بفهم ووعي مستنير وحرصهم على أداء واجبهم تجاه وطنهم، تماما مثلما فعل ويفعل بقية أبناء الوطن الشرفاء من الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي».

وحث الوزير العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهود ومواصلة رسالتهم في الحفاظ على أداء واجبهم حتى يكون كل منهم قدوة ونموذجا في الاستجابة لسائر توجيهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا وعلى مصرنا العزيزة بشفاء عاجل من كل داء أو بلاء، شفاء لا سقم فيه ولا معه لأحد من أبنائها وسائر بلاد العالمين.