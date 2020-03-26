شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قرارات جديدة للتيسير على الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقدم حزمة من القرارات اليوم الخميس للتيسير على الطلاب.

واوضح شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك يأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وذلك مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.