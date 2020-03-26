13 إجراءً من البرلمان لتحصين "النواب" ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة النواب والعاملين بالبرلمان.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على إرسال توجيهات رئيس البرلمان، لأعضاء المجلس، والعاملين بشأن الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة.

ويرصد الخليج 365 أبرز القرارات والتوجيهات التي أصدرها البرلمان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

1- تأجيل انعقاد الجلسة العامة مرتين

قرر رئيس البرلمان تأجيل الجلسة العامة مرتين وفقًا لحكم المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، بناء على ما أقره النواب بتفويض رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديدها، كلما تطلب الأمر ذلك.

2- تعليق الصلاة بالمسجد

أصدر الأمين العام للبرلمان، قرارًا بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف ولمدة أسبوعين.

3- الكشف الإلزامي

ألزم البرلمان جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم بالخضوع لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، بواسطة عاملين مؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.

4- الحرمان من الدخول

في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة (٣٧،٣ فأكثر أو وجود أعراض تنفسية) يتم اصطحاب المريض أولًا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب إتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي وذلك حفاظًا على صحة الجميع.

5- تقليل العمالة

تقرر أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين.

6- تعليق الزيارات

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قررت الأمانة العامة، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر.

7- تعقيم القاعات

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

8- لجنة الأزمات

منذ بداية ظهور الفيروس في العاشر من مارس 2020، صدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات بمجلس النواب برئاسة الأمين العام، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين به.

9- نشر المطهرات في جميع الأماكن

حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس حرصا على الصحة العامة، بدءًا من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية.

10- الإعفاء من البصمة

قرر المجلس إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.

11- ندوة تثقيفية

نظمت الأمانة العامة ندوة تثقيفية بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني الدكتورة أماني أبوزيد، لتوجيه العاملين والموظفين لإتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.

12- التحذير من الشائعات

بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، بيانًا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.

13- التنسيق مع الصحة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تنسيقها المتواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتطهير القاعات بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وذلك وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.