"قتلته بطفاية".. تجديد حبس قاتلة زوجها أثناء نومه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لم تتحمل "ن.م" سوء معاملة زوجها لها والتعدي عليها باستمرار، وقررت إنهاء حياته أثناء نومه، خاصة بعدما أجبرها على توقيع وصلات أمانة بحقها، لكنها وقعت في قبضة الأمن بعد تنفيذ جريمتها وأحيلت للنيابة التي أمرت بحبسها، وجدد قاضي المعارضات لها ١٥ يوما آخرين.

أول من وجد المجني عليه قتيلا داخل غرفة نومه حينما كسر باب شقته لعدم الاستجابة لطرقاته كان بقال، صديق للقتيل، عمره ٤٦ سنة، أبلغ الشرطة على الفور وعاينوا الجثة بمحل الواقعة في القليوبية، وسألوا كل المقربين القتيل بما فيهم زوجته حتى تبين إنها القاتلة.

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وقالت الزوجة في اعترافاتها، إنها ارتكبت الواقعة لسوء معاملة المجني عليه لها، وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، فتركت منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت قبل الحادث بأسابيع، إلا أنه عاملها بنفس الطريقة.

وأضافت أنه لم يقم بالإنفاق عليها والحصول على مبالغ مالية منها ومن أبنائها؛ فقررت التخلص منه وهو نائم؛حيث قامت بضربه بطفاية سجائر رُخام على رأسه، فأفقدته الوعي، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذي يرتديه حتى تأكدت من وفاته.

ضبطت الأجهزة الأمنية بإرشاد المتهمة الأداة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة