شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبًا لانقطاع الخدمة.. «مياه القليوبية» تدعو العملاء للتوجه إلى مراكز شحن العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بالمواطنين عملاء العدادات مسبقة الدفع ضرورة التوجه إلى أقرب مركز شحن حتى تتمكن الشركة من إعادة تهيئة الكارت الخاص بهم لضمان عدم انقطاع الخدمة لمدة شهر كامل ابتداءً من 1 إلى 30 أبريل المقبل، في موعد غايته الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وأفاد بيان للشركة، الأربعاء، أنه حال عدم التوجه إلى أقرب مركز شحن فإن الشركة غير مسئولة عن انقطاع المياه.