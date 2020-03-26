شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات بني سويف.. وأماكن بديلة لتقديم الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، على تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، على أن يقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ والأقسام الحرجة، بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين من احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت مذكرة الصحة، بحسب بيان، التأكيد على أنه سيتم تقديم خدمة العيادات الخارجية في الأماكن البديلة، وهي: وحدات صحية الميمون وأطواب وقمن العروس بمركز الواسطى، ووحدات صحية طنسا الملق والرياض والمركز الطبي بمركز ناصر، ووحدات صحية اهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وابشنا والمركز الطبي بالغمراوي والمركز الطبي بشرق النيل بمركز بني سويف، ووحدات صحية ننا وشاويش وشاطر زاده بمركز اهناسيا، ووحدات صحية سدس وقمبش والمركز الطبي بمركز ببا،ورعاية طفل الفشن، والوحدتين الصحيتين بالفنت وشنرا، والوحدات الصحية بمازورة وبدهل وبني حلة بمركز سمسطا، حيث سيكون الكشف عن طريق التذاكر العادية، وسعر التذكرة جنيه واحد فقط.

وطالب محافظ بني سويف بأهمية حسن إدارة العمل داخل المنظومة في ظل هذه الظروف، بحيث تقدم الخدمة الصحية المطلوبة قدر الإمكان، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل كل المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات.