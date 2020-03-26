شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: التعامل مع الجمهور إلكترونيًا للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولمدة 15 يوما.

وتضمن المنشور الذي تم إرساله للمديريات في هذا الشأن تعليق كافة الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما في ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوي الفردية الجماعية، وقياس مستوي المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة.

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ويتم تعليق لافتة على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية على بوابة الحكومة الالكترونية على الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوي طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.

وتوجيه المواطنين من العمالة غير المنتظمة غير المسجلين على قواعد بيانات كل مديرية بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة على الرابط www.manpower.gov.eg .

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.