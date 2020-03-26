شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: 100% نسبة الالتزام بقرار حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية وهي أنها لا تنام صيفا وشتاءً، ومع هذا تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر لمواجهة فبروس كورونا.

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أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك التزام بنسبة 100% بقرار الحظر، حيث أغلقت المحال أبوابها عند الخامسة مساء، وفي الساعة 6.45 اختفى المواطنون من الشوارع.

وتابع أن هناك غرفة عمليات في المحافظة لتلقي جميع البلاغات، معبرا عن سعادتة بالالتزام لأنه ينم عن «فهم وإدراك المواطنين أن الوضع الذي نعيشه جلل، وأن لديهم وعي صحي وثقافي يمكننا من عبور تلك الأزمة».

وأكد اللواء محمد الشريف أن من يخالف القرار يطبق عليه القانون بشكل فوري وحازم، مؤكدا أنه لم يتلق أي مخالفة في المناطق المعروفة بالزحام.