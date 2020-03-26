شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. بيت المسرح يقدم 30 عرضًا على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه في إطار مبادرة «الثقافة بين ايديك» التي أطلقتها الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، سيشارك البيت الفني للمسرح بـ٣٠ عرضا مسرحيا تتضمن مجموعة من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين أيدي المواطنين على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب بالمجان https:--m.youtube.com-channel-UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw وذلك بالتعاون مع المركز القومي للمسرح.

أضاف «مختار» في بيان، الأربعاء، أن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب والحب، رجل القلعة وغيرهم، وعروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية، وأيضًا تتضمن العروض إنتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء، شباك مكسور، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، وغيرهم، بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس منهم عبور وانتصار، القطط، محطة مصر، وهي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، وأيضًا بمشاركة عرض «أوبرا بنت عربي» وهو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعيين.

يذكر أن جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تمامًا بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيا وحتى إشعار آخر.