شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة تغرق في القمامة.. ونائب المحافظ: انتهاء المشكلة قريبًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم الإجراءات المشددة التي أصدرها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد بنطاق المحافظة، وتطهير الشوارع بالكولور والمطهرات، إلا أن الشوارع الفرعية بمدينة المنصورة تغرق في أكوام القمامة بسبب تقاعس الأحياء عن رفعها يوميًا، وتركها بالشوارع لعدة أيام، ما أثار الذعر في نفوس المواطنين من مساهمتها في انتشار الأوبئة.

ورصدت «المصري اليوم» انتشار القمامة بشوارع منطقة المجزر وسامية الجمل وأحمد ماهر وامتداد شارع جيهان والشوارع الجانبية من شارع الترعة وخلف منطقة التجنيد وفى سندوب.

وفى حي شرق رصدت «المصري اليوم» انتشار القمامة في منطقة الدراسات وبجوار المعهد الدينى وفى شارع عبده معروف وفى منطقة جديلة وتقسيم طرطير وقولنجيل وعزبة الشال، فيما حرص الحى على تنظيف وتطهير شارع قناة السويس وشارع الجيش الرئيسيان.

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وكشف مصدر مسؤول بحى شرق لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، عن أن «عمال النظافة بعضهم يعمل باليومية تابعين لأحد المقاولين، وبعضهم على الصناديق، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر، ما دفعهم لترك العمل، وأصبح العدد الفعلى في الشارع قليل، بالإضافة إلى أن توقف شركة تدوير القكمامة عن العمل فجأة، ما دفع السيارات إلى إلقائها في مناطق وسيطة، ما تسبب ظهور تراكمات القمامة في بعض المناطق مثل جديلة».

من جانبه، قال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه «تم التشديد على رؤساء الأحياء والمدن بسرعة رفع القمامة من الشوارع والاهتمام بتنظيف الشوارع، ومنع أي تراكمات للقمامة قبل البدء في عمليات التطهير وأى تقصير سيتم محاسبتهم عليه».

أضاف «الشيخ» أنه «سيتم تقسيم الورديات بين عمليات التطهير وتنظيف الشوارع ورفع القمامة للقضاء نهائيًا على أي مصادر للتلوث»، مشيرًا إلى قرب انتهاء مشكلة النظافة، التي تعرضت لها المحافظة عقب توقف شركة التدوير عن العمل فجأة قبل موعدها.

انتشار القمامة في شوارع المنصورة 25 مارس 2020

انتشار القمامة في شوارع المنصورة 25 مارس 2020

انتشار القمامة في شوارع المنصورة 25 مارس 2020

انتشار القمامة في شوارع المنصورة 25 مارس 2020

انتشار القمامة في شوارع المنصورة 25 مارس 2020

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