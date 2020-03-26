شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من قراء الخليج 365 يتوقعون انحسار كورونا مع تطبيق حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 65% من قراء الخليج 365 انحسار الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مع بدء تطبيق حظر التجول بشكل جزئي.

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجول على المواطنين، بدءا من أمس الأربعاء، يبدأ في السابعة مساء، وينتهي عند السادسة صباحا.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال فى مؤتمر صحفى، أمس الأول الثلاثاء، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا ، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.