فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن مدبولى، تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى وتخفيف العمل الحكومى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

ويلجاء الكثير من المواطنين لاستخراج بدل فاقد من بطاقة الرقم القومى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الخطوات التى يجب إتباعها فى استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى إلكترونياً.