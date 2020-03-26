"زغرودة حلوة ورايج يا واد".. فرحة المتعافين من كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

احتفل متعافون من فيروس كورونا بخروجهم من مستشفى العزل في مدينة إسنا وعودتهم إلى منازلهم.

كانت وزارة الصحة أعلنت خروج المصابين الـ13 بعد تحول نتائج التحاليل التي أجريت لهم داخل مستشفى إسنا بالأقصر من إيجابية إلى سلبية، وانتهاء فترة عزلهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة تزايد عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 95 شخصًا.