أخبار مصر | بدأت اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة لـ"المترو" في كافة الخطوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة لـ"المترو" في كافة الخطوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، تشغيل قطارات "مترو الأنفاق"، يوميا بدءا من الساعة السادسة صباحًا، بدلا من الخامسة والربع صباحًا، بداية من اليوم الخميس، لتواكب مواعيد تنفيذ قرار فرض حظر التجوال في البلاد لتقليل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عدلت جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية، وما يقابلها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:

(الخط الأول):

قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساء، ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5،20 مساء، ليصل محطة حلوان الساعة 6،45 مساء.

(الخط الثاني):

يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5،30 مساءً، ليصل محطة المنيب الساعة 6،25 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5،30 مساءً، ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6،20 مساء.

(الخط الثالث):

قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5،20 مساء، ليصل محطة العتبة 5،45 مساءً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء، ليصل محطة نادي الشمس 6،25 مساءً.

وعلى أن يبدأ التشغيل بدءًا من صباح يوم الخميس 26 مارس الجاري في الساعة السادسة صباحًا.

هذا وأصدر مجلس الوزراء، أول أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي:

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1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال و"المولات" والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

4 - غلق المقاهي و"الكافيتريات" والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات، والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء، وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية في أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.