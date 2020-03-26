شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف مشاهدة في أولى حفلات «الثقافة» الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«63 ألف مشاهدة»، حققها أول حفل يذاع على قناة وزارة الثقافة، الثلاثاء الماضى، ضمن مبادرة «خليك فى بيتك.. الثقافة بين إيديك».

وبدأ بث القناة على «اليوتيوب» بحفل لأم كلثوم، بتقنية الهولو جرام، على أن يتم بث حفل الموسيقار عمر خيرت، اليوم، مع تقديم أول عرض للأطفال «عروستى».

وعرضت القناة، الأربعاء، باليه «الليلة الكبيرة»، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من إخراج الراحل عبدالمنعم كامل، ومسرحية «قهوة سادة»، لخالد جلال.

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وأعلن المركز القومى لثقافة الطفل عن تصوير مسرحية جديدة للأطفال، بعنوان «الفيل المتمرد»، تأليف وليد كمال، وألحان الفنان محمد عبداللاه، وتوزيع موسيقى وائل عوض، العرائس لمؤمن ونس، والإخراج لأحمد إسماعيل عبدالباقى، والمسرحية موجهة للأطفال من 3-12 سنة، وتتناول فكرة التمرد على نصائح الأم، والطعام، وصولا للتمرد على كل شىء فى الحياة.

وتقول الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، لـ«المصرى اليوم» إن نسبة المشاهدة فى أول أيام إطلاق القناة توضح تعطش الجماهير للفن والثقافة، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم بث حفلات ثرية وغنية بفنانينها وتراثها الثقافى، داعية الشعب الوطنى للالتزام بمبادرة خليك فى البيت، مؤكدة وتوفير كل أشكال المحتوى الثقافى من أغنية ومسرحية وكتاب، ولكل الأعمار.

فى سياق متصل، اتفقت عبدالدايم، مع أسامة هيكل، وزير الإعلام، على بث عروض مبادرة «خليك فى البيت»، يومياً عبر قنوات التليفزيون المصرى، وخصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، موعدا ثابتا على شاشة القناة الثانية فى التاسعة مساء اعتباراً من الأربعاء.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة، خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة، مما يمثل نجاحاً غير مسبوق، ويؤكد وعى الجمهور ورغبته فى الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة، مضيفة أن المواد الإبداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليال من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته، حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى إلى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق، زوربا، بحيرة البجع والأوبرات منها «عايدة، كارمن» وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية.