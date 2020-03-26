شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الري والبيئة يبحثان التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة منها التكيف مع الآثار السلبية للمناخ.

ووجه وزير الرى بضرورة حصر بيانات المصانع الموجودة على المجارى المائية ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحى، لتفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى، للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر.