شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: أهالي بورسعيد قدموا نموذجًا مشرفًا في الانضباط والالتزام بحظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن كل أهالي بورسعيد قدموا نموذجا مشرفا بالانضباط والالتزام بقرار مجلس الوزراء بحظر التجول الذي بدأ من السابعة مساء الأربعاء.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن جميع المحلات مغلقة وكل الأهالي في منازلهم والسيارات في أماكنهما، ولم يتم اكتشاف أي حالة إيجابية لليوم السادس على التوالي بين 106 من العاملين في أحد المصانع الذي يقبعون في الحجر الصحي، موضحا أن الوضع تحت السيطرة وكل الجهات الطبية يبذلون مجهود كبير بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد.