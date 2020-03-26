شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الاكتشافات الأثرية في مصر «وقت الأوبئة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المنازل خاوية، والمدن مهجورة، والبلد مُهمَل.. الحقول ضيقة جدا على الموتى، وعزلة مخيفة وكلية شملت الأرض كلها.. ما أسعد أناس المستقبل الذين لم يشهدوا هذه المأساويات، بل وربما يدرجون شهادتنا مع الأساطير» عبارات دونها الشاعر الإيطالى «فرانشيسكو بتراركا»، فى القرن الـ14 إبان هجوم مرض الطاعون والذى لقب وقتها بــ«الموت الأسود»، حيث تكرر هجوم المرض اللعين على البشرية عدة مرات حتى سقط بسببه الملايين من البشر.

ولم يجل فى خاطر عمال الآثار فى الأقصر عام 1830 أنهم سيتحولون يوما إلى أبطال ينقذون الأهالى من الموت الأسود. الأمور كانت تسير فى البداية على ما يرام. وصلت البعثة الفرنسية التى أرسلها الملك لويس فيليب إلى مصر من أجل إحضار المسلة التاريخية بالأقصر.

أعطى محمد على إشارة البدء، فشرع العمال فى استخراجها. تكلف ذلك الأمر شهورا طويلة، إذ هدموا المنازل المحيطة من أجل تسهيل مرور المسلة.

وبحسب شهادة المهندس ليبان، المشرف على البعثة، والمنشورة فى كتاب «مسلة الأقصر»: «اقتربت الأمور على النهاية لكن الوباء سطر مشهدا جديدا.. جثث هاوية فى الطريق وموت أسود «طاعون»، يدمر أسر بأكملها.. توقفت البعثة عن مهمتها بشكل مؤقت وشرعت فى تشييد مستشفى ميدانى لإنقاذ الأهالى».

تبدلت الوظائف فصار عمال الآثار أبطالا ينقذون الأهالى من الموت، مضحين بحياتهم من أجل إنقاذ مجتمعهم. تحول المهندسون وعلماء الآثار إلى مساعدين للأطباء الفرنسيين، والذين سخروا جهدهم لإنقاذ الأهالى مستجيبين لخدمة طبيبهم الأكبر الفرنسى كلوت بك، ذلك الرجل الذى أدخل أنظمة الطب الحديث وقتها إلى مصر بل وساهمت جهوده فى إنقاذ مصر من الموت الأسود.

تلك المجهودات التى قام بها العمال رفقة الأطباء جعلت الأقصر ملجأ للحماية من مرض الطاعون. ويذكر مؤرخو تلك الفترة، ومن ضمنهم الفرنسى لابان، أن إبراهيم باشا ابن محمد على، هرب إلى الأقصر خوفا من الطاعون الذى هدد العاصمة وقتها، وذكر أن محمد على أرسل له خطابا شديد اللهجة يطلب منه العودة مرة أخرى، قائلا له «كيف لبطل خاض حروبا أن يخشى من مرض الطاعون؟».

عاد العمال إلى عملهم فور توقف نزيف الدماء، ونقل الفرنسيون المسلة الشهيرة إلى باريس حيث زينت ميدان كونكورد، ولم ينقطع ظهور وباء الطاعون فى السنوات التالية، وظهر 1835م عندما اجتاح القاهرة وبلاد الوجه البحرى بشكل عنيف، وقضى على الكثير من السكان وخاصة فى دمياط.

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الكوليرا هاجمت بيوت المصريين ولزم الجميع المنازل

فى عام 1870 بدأت تنتشر الأقاويل بالعثور على مقابر ملكية فى مصر، وبدأ اليقين يلاحق تلك الأقاويل بعد انتشارالبرديات الملكية، إذ اقتنى الجنرال الإنجليزى كاميلن، بردية جنائزية خاصة لكبير الكهنة بانجم، وحصل عليها من الأقصر.. كانت تلك الفترة عصيبة فى تاريخ مصر، إذ هاجمت الكوليرا البيوت ولزم الجميع المنازل وقتها خوفا من الموت.

لم يتوقف «ماسبيرو»، عالم الآثار الفرنسى، عن مجهوداته رغم توقف أغلب البعثات الأثرية الأجنبية عن عملها خوفا من فقدان حياتها، بل سخر جهده للوصول إلى سر تلك الأقاويل التى تلاحق الكشف الأثرى الكبير، وذكر فى تقريره، انه عام ١٨٧٧ قدم له العالم ديسولسى صورا لصديق سورى له يمتلك برديات كانت تمتلكها الملكة نجمت، والدة حريحور، أحد ملوك الأسرة ٢١، وهى الآن فى متحف اللوفر، كما قام مارييت، مؤسس مصلحة الآثار المصرية، بشراء برديتين لحنوت تاوى، وظهرت فى نفس الوقت تماثيل صغيرة للملك بانجم، وهو ما جعل «ماسبيرو» يتيقن من ظهور دلائل على وجود مقابر ملكية، فقام برحلة فى مارس ١٨٨١ لكشف سر هذه الآثار. وصل «ماسبيرو» إلى أحد التجار، ويدعى أحمد عبدالرسول وتمكن بمساعدة داوود باشا محافظ قنا، من القبض عليه لاستجوابه، وتم التحقيق بحضور عالم الآثار إيميل بروتش، لكن عبدالرسول لم يعترف بشىء فتم سجنه. بعدها قام الأخ الأكبر محمد عبدالرسول بالاعتراف بالاكتشاف فتم مراسلة الخديو بإرسال موظفى المتحف بقيادة أميل بروتش.

وقادهم إلى بئر يبلغ ١١ مترا ونصف بعرض مترين يحتوى فى قاعه الغربى على ممر يبلغ عرضه متر وارتفاعه ثمانين سم وبعد ممر ٧ أمتار يتجه نحو الشمال بمسافة ٦٠ مترا.

هذا الممر غير مستوى العرض، فى منتصفه يضم ٦ درجات، تقود لمستوى منخفض وممر طوله ٨ أمتار فى قاع البئر فكانت المفاجأة بعثورهم على تابوت أحد الكهنة يدعى نيبسنو ثم عثروا على تابوت من الأسرة ١٧ ثم تابوت سيتى الأول ثم عثروا على توابيت ومومياوات أمنحتب الأول وتحتمس الثانى وأحمس الأول وابنه سا آمون والملكة أيعاه حتب والملكة نفرتارى وفى نهاية البئر تم العثور على تحتمس الثالث وبقية ملوك مصر العظام.

المرض اجتاح القاهرة والوجه البحرى بشكل عنيف

فى الحادية عشرة مساء كانت المومياوات كلها فى الأقصر وتم لفها بالأقمشة، انطلقت المركب إلى متحف بولاق. انتشر الخبر بسرعة فعلى ضفاف النيل كانت النساء تندب والرجال يطلقون النار كما لو كانت جنازة حقيقية لملوك مصر.

تمت مكافأة محمد عبدالرسول الذى اعترف بالاكتشاف، بـ٥٠٠ جنيه ذهبية، وأصبح مديرا للحفائر بطيبة. وبلغ الاكتشاف ٥٠ ملكا وملكة.

وتفرغ ماسبيرو أثناء تجدد هجوم الكوليرا فى ثمانينيات ذلك القرن لتشييد متحف بولاق، فقام بتجهيز المومياوات للعرض وعمل الصناديق الخشبية وألف كتابه الشهير «خبيئة الدير البحرى»، وفى الوقت ذاته، حرص ماسبيرو على حياة العمال حيث كانت مصلحة الآثار تتابع الحالة الصحية للعاملين فيها بالرغم من قلة انتشار هذا المرض فى أماكن تجمعهم فى صعيد مصر.

أما هاورد كارتر، عالم الآثار الإنجليزى، فقد عشق، منذ طفولته، الحيوانات التى تخصص والده الفنان صاموئيل فى رسمها بمدينة كينجستون فى ريف إنجلترا، وكانت براعته فى رسمها سببا فى مجيئه إلى مصر عام 1891 ليرسم الطيور والحيوانات الفريدة فى مقابر بنى حسن، ليبدأ مسيرته مع الفن والآثار لمدة اقتربت من نصف قرن.

كان هاورد كارتر، قد بدأ حفائره فى منطقة وادى الملوك عام 1918، وقتها توقف عدد من البعثات الأجنبية خوفا من تجدد هجوم الكوليرا، لزم الجميع منازله، لم يستسلم وقتها لضغوط المرض اللعين بل قام فى تلك الفترة بتنظيف الوادى من الرديم فى المنطقة الواقعة أمام مقبرة توت عنخ أمون، وانتقل ليعمل فى المنطقة الجنوبية الواقعة فى جنوب الوادى الممتدة من مقبر سابتاح، حتى مقبرة سيتى الثانى، أواخر الأسرة 19، دون العثور على أشياء مهمة، وبالرغم من توقف عمل البعثات استمر فى أعماله فى وادى الملوك حتى اكتشف مقبرة توت عنخ أمون التاريخية 1922.