شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفة من البلكونة.. شاب يتحدى حظر التجوال في منطقة الهرم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشاب يعزف في شرفة منزله في أول ساعات حظر التجوال في منطقة الهرم بالجيزة.

وبدأ سريان قرار حظر التجوال في السابعة مساء الأربعاء، ضمن خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا، فيما قوبلت معزوفة الشاب بتشجيع الجيران.

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وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق الأربعاء، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في مصر حتى الأربعاء إلى 456 حالة، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.