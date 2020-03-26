شكرا لقرائتكم خبر عن «أعضاء ذكرية».. الطب البيطري يكشف تفاصيل «وليمة الصينيين» في القاهرة الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، إن الفيلا التي يقطنها صينيون في القاهرة الجديدة شهدت حفل لإعداد وجبة غداء من «أعضاء ذكرية لبعض الحيوانات مثل العجول».

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أضاف «عبيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، أن مواد الوجبة كانت مجمعة في صناديق لتجفيفها، وسيتم تحديد نوعيتها وهل هي ضارة بالاستهلاك الآدمى من عدمه.

وداهمت قوة أمنية فيلا يقطنها صيينيون في القاهرة الجديدة، في وقت سابق الأربعاء، بعد بلاغ من أحد المواطنين بقيام أصحابها بـ«شواء ثعابين وإعدادها للغداء»، فيما ذكرت رابطة سكان مدينتي عبر «فيسبوك» أن سيدة صينية قامت بـ«شواء عدد من الثعابين داخل حديقة منزلها»، نافية ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.