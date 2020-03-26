مصر | "أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء بأقوال الصينين المقيمين في الشقة بإن المضبوطات قطع من لحم الخرفان والعجول اي انها أعضاء ذكرية حيوانية (عجول وخرفان) ويتم الان الفحص من قبل الجهات المختصة وإعداد تقرير بالنتائج.
كانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على 5 صينيين لقيامهم بشواء ثعابين واستخدامها وجبات غذائية، داخل شقة مفروشة بـ " مدينتي " بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، 24 ساعة لحين وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
كان مدير أمن القاهرة، قد تلقي إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.
على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين، اثنين منهم سيدات.
جرى التحفظ على كمية من الثعابين، كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينين.
ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.