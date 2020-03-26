مصر | إنقاذ مواطنين داخل فرع إحدى شركات الاتصالات أثناء انقطاع الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مواطنين داخل فرع إحدى شركات الاتصالات أثناء انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخرجت الأجهزة الأمنية، موظفين وعملاء من داخل فرع إحدى شركات الاتصالات، أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

بداية الواقعة، تعود عندما ورد بلاغًا لنجدة القاهرة باحتجاز عدد من الأشخاص داخل فرع إحدى شركات الإتصالات بدائرة قسم النزهة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد (8) موظفين و(10) عملاء بالفرع، انقطع التيار الكهربائي أثناء غلق باب الفرع، وتمكنت القوات من استخراجهم دون إصابات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، الأربعاء، بحبس مالك مخزن سلع غذائية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 طن تمور فاسدة تحتوى على حشرات حية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

واصلت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، لحيازته كمية قدرها 25 طن "تمور" معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وأتربة.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره فى الأقراص المخدرة، بمنطقة إمبابة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واتجه لنشاطه الإجرامي منذ فترة، إثر احتياجه للمال ومروره بضائقه مالية، وأنه يعلم أنه المكسب السريع في المخدرات، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة، في وقت سابق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، والتحريات حول نشاط المتهم إذا كانت لديه معلومات جنائية من عدمه.

وكانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.